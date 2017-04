zondag 23 april 2017

Iveco Madrid ontvangt Gouden Medaille in World Class Manufacturing

De fabriek van Iveco in de Spaanse hoofdstad Madrid behaalt als eerste productiefaciliteit van de CNH Industrial Group het Gouden Niveau in het World Class Manufacturing-programma (WCM), één van de strengste normen in de productie-industrie voor geïntegreerd management van producerende fabrieken en processen. De trofee positioneert de fabriek wat de kwaliteit van zijn productieprocessen betreft aan de top van de 64 vestigingen die de groep wereldwijd telt. Meer info: 02/467.12.11 of http://www.iveco.com.