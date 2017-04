maandag 24 april 2017

KBC Autolease vervelt tot mobiliteits-provider

KBC Autolease N.V. (Leuven) evolueert steeds nadrukkelijker van een lease-maatschappij naar een mobiliteits-provider door op verschillende vervoersmogelijkheden in te zetten. Het speelt daarmee in op de evoluties rond het mobiliteitsbudget en de inspanningen van de constructeurs ten gunste van een vlottere en schonere mobiliteit. KBC Autolease stimuleert een en ander met een multimobiliteitsaanbod, dat niet tot het woon/werk-verkeer blijft. Met multimobiliteit kunnen verschillende vervoersoplossingen (fiets, auto, openbaar vervoer) worden gecombineerd in functie van de mobiliteitsbehoeften van de individuele werknemer. Binnenkort stelt KBC Autolease aan zijn klanten de Olympus-app ter beschikking. Daarmee kan de gebruiker in één beweging zijn mobiliteit op een vlotte manier organiseren. Met de app kiest hij het vervoersmiddel of een combinatie van vervoersmiddelen die hem het makkelijkst op zijn bestemming brengen (trein, bus, tram, metro en deelfietsen). Via Olympus werd KBC Autolease overigens geselecteerd als partner voor "Slim naar Antwerpen". Meer info: 016/88.16.00 of http://www.kbcautolease.be.