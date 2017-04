donderdag 20 april 2017

“Hospitality”-markt hinkt technologisch achterop Snel inspelen op connectiviteitsverwachtingen gasten vereist

De “hospitality”-markt in Europa groeit. De drie laatste jaren stegen zowel de bezettingsgraad als de gemiddelde kamerprijzen (HOSTA 2016 Report). In België lijdt de hotelmarkt onder de naweeën van de terroristische aanslagen van vorig jaar. Hoedanook, na het te verwachten herstel, blijft technologie één van de grootste uitdagingen voor de spelers op de “hospitality”-markt. De sector hinkt immers nog steeds achterop ten opzichte van de verwachtingen van de gasten in verband met draadloze connectiviteit en mobiliteit. De spelers in de “hospitality”-markt kijken derhalve naar de ontwikkeling van geïntegreerde digitale diensten, voornamelijk mobiel, in een poging de nieuwe geconnecteerde klanten aan te trekken.

Technologie blijft hoog op de agenda van de hotelier staan. Volgens de”Lodging Tech Study 2017” omvatten de belangrijkste uitdagingen van de “hospitality”-spelers dit jaar de verbetering van de digitale customer engagement en gastgetrouwheid, de verbetering van de business- en klantenanalyse, de verhoging van de werknemersproductiviteit, de verbetering van de technologie in de gastenkamers, de invoering van naadloze reservatie over alle kanalen, grotere bandbreedte, de ondersteuning van nieuwe business-modellen, de concurrentie bijhouden en, ten slotte, de kosten voor het technologiebeheer herleiden.

Digitale transformatie, mobiliteit, IoT en nieuwe business-modellen

“Hospitality”-oplossingen kunnen hoteliers in het voorgaande ondersteunen door digitale transformatie, nieuwe technologieën rond mobiliteit en collaboration, mogelijk te maken, waarbij IoT in een beheersbare oplossing wordt omgezet en de adoptie van nieuwe cloud-gebaseerde business-modellen wordt vereenvoudigd.

Digitale transformatie voor volledig geconnecteerde gastenervaring

Een onbetrouwbaar netwerk heeft een rechtstreekse impact op de gastenervaring. Een ideaal netwerk moet staan voor naadloze gebruikersconnectiviteit, dynamische, aanpasbare prioritering van diensten voor werknemers en een veerkrachtig, schaalbaar en veilig netwerk voor hotels. Een geconvergeerd, gecentraliseerd en unieke oplossing kan het pad helpen effenen naar nieuwe technologieën, maar eveneens naar een vereenvoudigd beheer en minder IT-kosten.

Een uniek, betrouwbaar en veilig netwerk helpt een hoogperformant bedraad en draadloos Internet voor gasten en personeel ondersteunen, alsook een IP-stemoplossing voor het hele hotel, een gecentraliseerd reservatiesysteem voor een multi-kanaal gastendienst, IP CCTV, IP-televisie en Power over Ethernet (PoE) voor terminals. Centralisatie zorgt tevens voor een vlotte samenwerking tussen alle jobprofielen, van front desk en backoffice, tot reservatiecenters of mobiele teams, met een hogere reactiesnelheid van het hotel.

Geconnecteerde gastenkamers

Convergentie ondersteunt eveneens de geconnecteerde gastenkamers, een volledig customiseerbaare gastenervaring waar alle kamercontroles en hoteldiensten amper een scherm verwijderd zijn, dankzij de integratie van kamerautomatisering en high-end smart room-telefoons. Een gecentraliseerd noodsysteem staat borg voor een grotere klanten- en personeelsveiligheid overal in het hotel door eventuele noodmeldingen over alle hotel-apparaten uit te sturen (telefoons, mobiele telefoons, TV-schermen, audiosystemen, …).

Mobiliteit voor zowel gast als personeel

Een geconvergeerd netwerk biedt een snellere transitie naar gastenmobiliteit via de adoptie van mobiele applicaties, zoals de Mobile Guest Softphone. De app legt de controle over en het gebruik van hotelstemdiensten in handen van de gasten vanaf hun eigen mobiele toestel. Via draadloze netwerken kunnen ze zodoende gratis contact leggen met vrienden of familie. Volwaardige telefoonfunctionaliteit, way finding en push-berichten zijn op de applicatie beschikbaar. Dat laatste kan worden gebruikt om gecibleerde aanbiedingen te doen aan klanten op hun toestellen om de consumptie in de hotelrestaurants en andere aangelegenheden te verhogen.

Werknemers blijven dan weer mobiel dankzij hetzij (draadloze) DECT-telefoons, hetzij mobiele applicaties voor smartphones zoals de IP Softphones.

Een allesomvattende draadloze dekking van alle hotelruimtes, alsook eengemaakte, beveiligde en geprofileerde gasten- en werknemerstoegang staat borg voor een hoogperformante mobiele en netwerkervaring voor allen die van de dienst gebruik maken. Wi-Fi is nog steeds een van de topbehoeften van de hotelgasten. Het wordt overal een sine-qua-non service. Wi-Fi toegangspunten aangepast aan de “hospitality”-sector ondersteunen de groei in de densiteit van mobiele toestellen en de noodzaak aan overal snellere “throughput”, in zowel kleine als grote hoteldomeinen.

IoT en beveiliging

IoT is “hot” vandaag, maar kunnen hotels er mee omspringen? De oplossing bestaat uit een enkel, hoog betrouwbaar intelligent netwerk met een centraal beheer en verschillende afzonderlijke virtuele containers, waarin afzonderlijke netwerktoegang vanuit verschillende ruimtes (bv. gaming, gastenkamerautomatisering, beveiliging, gasten, personeel, …) mogelijk wordt.

Een dergelijke constellatie maakt toevoeging van IoT-apparaten eenvoudig, net zoals systeemsegregatie- en controle en een toegenomen beveiliging voor het hele hotel. Containerisering wordt ondersteund door “smart analytics”: zichtbaarheid van het netwerk, de gebruikers, de apparaten en de applicaties helpen hotels hun informatie beter beschermen en betere beslissingen te treffen (gecentraliseerde dashboards, permanente rapportering en netwerk alerts, volledige visibiliteit van de applicaties en voorspellende analyse).

Opschuiven naar de cloud

Consumptiemodellen bieden seizoensgebonden industrieën, zoals de “hospitality”-sector, de mogelijkheid om het maximum te halen uit hun technologie-investeringen en nieuwe technologieën sneller en makkelijker te omarmen met beperkte IT-middelen onder eigen dak. “Hospitality”-oplossingen zijn beschikbaar in de cloud, on-demand en gebaseerd op bezettingsgraden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Dimension Data Belgium N.V. (Diegem)).

