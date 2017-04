woensdag 19 april 2017

Mede-eigenaars moeten syndicus inschrijven bij ondernemingsloket

Sinds 1 april 2017 is het verplicht om de rol van syndicus binnen een Vereniging van Mede-eigenaars officieel aan te melden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier wordt de rol van de syndicus geformaliseerd en meer zichtbaar.

In ons land bestaan talrijke Verenigingen van Mede-eigenaars (VME), bestaande uit eigenaars van gedeeld vastgoed, zoals een appartementsgebouw. Binnen zo een VME is altijd een syndicus actief. Dat kan een privaat persoon zijn, zoals één van de mede-eigenaars, maar ook iemand die deze rol vanuit professioneel standpunt uitoefent.

Tot op heden werd deze rol van de syndicus vastgelegd door de vergadering van mede-eigenaars. Sinds 1 april is het echter ook verplicht om de syndicus officieel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te melden.

De syndicus moet hiervoor langsgaan bij het ondernemingsloket. Ook één van de leden van de VME kan de aangifte doen, maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de syndicus zelf. Echter is het zeker en vast ook in het belang van de leden van de VME om erop toe te zien dat de syndicus officieel wordt aangemeld.

Een bestaande VME staat normaal al geregistreerd in de KBO. Indien dat nog niet het geval is, dient de VME zich eerst te registreren via het hypotheekkantoor, waarna de syndicus zich kan laten registreren via het ondernemingsloket. Deze maatregel moet vanaf 1 april 2017 verplicht vervuld zijn voor elke nieuwe VME. Reeds bestaande VME’s hebben vanaf 1 april één jaar de tijd om hun syndicus aan te melden.