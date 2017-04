zondag 30 april 2017

To Walk Again ondersteunt marktintroductie rolstoel-ergometer

To Walk Again V.Z.W. (Herentals), organisatie opgericht door triatleet Marc Herremans die focust op het belang van sport en bewegen voor personen met een fysieke handicap, neemt de rolstoel-ergometer Esseda van Lode B.V. (Groningen) in zijn aanbod op. Die wordt in België verdeeld door partner ProCare B.V. (Groningen).

ProCare levert kwalitatieve meetapparatuur aan ziekenhuizen, universiteiten, kinesitherapeuten en revalidatiecentra. De Esseda, speciaal ontworpen voor de rolstoelgebruiker, kan worden gebruikt door mensen die revalideren, maar ook door paralympische topsporters die zich willen voorbereiden.Het toestel maakt gebruik van een speciale technologie waardoor precies gemeten kan worden hoeveel kracht er op elk wiel van de rolstoel wordt uitgeoefend.

Doel van de ergometer is om de algehele fitheid van de persoon in de rolstoel te verbeteren en de stoel zelf te optimaliseren om dit te realiseren. To Walk Again positioneert zich buiten zijn gewone dienstverlening ook als partner op het vlak van hoogtechnologische revalidatie, daar waar het reguliere revalidatie-aanbod eindigt. De organisatie zet daarbij in op bijzondere apparaten, zoals de staprobot en de BioServo-robothandschoen.

In samenwerking met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) opent To Walk Again dit najaar een nieuwe, innovatief revalidatiecentrum in het AZ te Herentals.

Meer info: 014/359.562 of http://www.towalkagain.be.