vrijdag 21 april 2017

Nieuwe containerdienst voor Zeebrugge

Eind vorige maand meerde de “Meridian Service” voor het eerst in Zeebrugge aan in het licht van de nieuwe containerdienst van Seatrade vanuit Nieuw-Zeeland en Peru. De dienst focust op gecontaineriseerde (reefer-)vracht. Voeding, zoals kiwi’s, appelen, ajuinen en vlees worden geladen in Nieuw-Zeeland (Nelson, Napier en Tauranga). Avocado’s, bananen, asperges, mango’s, bosbessen, druiven, citrusvruchten en koffie zullen de komende maanden vanuit Peru (Callao, Paita) worden aangevoerd.

Tijdens de eerste aanloop werden aan de kade van Belgian New Fruit Wharf reefer containers gelost met gekoelde ajuinen en lamsvlees. Het lamsvlees werd geladen in de havens van Napier en Tauranga. De ajuinen waren uit Auckland afkomstig.

Op dinsdag 23 mei worden de eerste gecontaineriseerde ladingen kiwi’s in Zeebrugge verwacht. Tot dan worden de kiwi’s als conventioneel stukgoed aangeleverd. De eerste aanloop van het kiwiseizoen staat gepland op donderdag 27 april.