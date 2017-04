donderdag 27 april 2017

Forganiser lanceert nieuwe versie planning tool voor flex-werkers

Forganiser N.V. (Mortsel) lanceert een nieuwe versie van zijn planning software. De start-up maakt flexibele arbeid gemakkelijk. Forganiser brengt bedrijven en hun tijdelijk personeel met elkaar in contact en maakt het heel eenvoudig om de personeelsadministratie af te handelen. Sinds zijn start in 2015 wist Forganiser meer dan 10.000 medewerkers bij verschillende werkgevers te plaatsen. Twee jaar terug richtte Forganiser zijn pijlen voornamelijk op horecapersoneel. Intussen werd de doelgroep verruimd tot flex-werkers allerhande (festivalmedewerkers, fietskoeriers, promo-medewerkers, ...). Forganiser biedt van zijn intelligente planning tool zowel een gratis als een premium model aan. De flex-werkers stellen op basis van hun competenties, interesses en beschikbaarheid zelf hun werkplanning op. Met de app kunnen werkgevers dan weer op een makkelijke manier snel grote groepen flex-werkers inplannen. Ook de gegevens kunnen snel met het sociaal secretariaat of het payroll-bedrijf worden uitgewisseld. Meer info: 03/458.27.20 of http://www.forganiser.be.