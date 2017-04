maandag 24 april 2017

Beschikbaarheid in de winkel: basisprincipes Functionaliteit aanwezige POS-systemen van wezenlijk belang

Veel retailers besteden nog steeds te weinig aandacht aan de basisprincipes voor winkelbeheer. Gevolg hiervan is dat de klanten bijna 50% minder uitgeven omdat het gewenste artikel niet in de schappen aanwezig is. Een eenvoudige en kostenefficiƫnte manier om de beschikbaarheid in de winkel te verbeteren, is het uitbreiden van de functionaliteit van de aanwezige POS (Point-of-Sales)-systemen.

Retailers deinzen vaak terug voor de kosten voor het vervangen of uitbreiden van verouderde bestaande systemen (POS, ERP, WMS) en laten alles daarom bij het oude, waardoor de in-store ervaring van de klant in het gedrang komt door het aanhoudende niet op voorraad zijn van artikelen en onvoldoend geïnformeerd personeel. Het uitbreiden van de functionaliteit van de bestaande systemen kan een oplossing bieden voor deze problemen en dit zonder de kosten en werkverstoringen die het vervangen van in-store POS-systemen met zich zou brengen.

Upgraden van bestaande winkelsystemen

Een en ander kan gerealiseerd worden met minimale verstoring van de normale processen, met behulp van een combinatie van mobiele applicaties, mobiele apparaten en barcode/RFID-tagging.

Eenvoudige en kosteneffectieve mobility-applicaties, voorzien van de juiste technologieën en gekoppeld met de juiste backup-systemen, kunnen een eind maken aan de knelpunten die het gevolg zijn van een inflexibele bestaande POS-infrastructuur.

Zo kan de retailer de processen transformeren in processen die zowel financieel als voor de klant meerwaarde in de winkel opleveren door:

Het winkelpersoneel te voorzien van real-time toegang tot productinformatie of beschikbaarheidsgegevens, zodat het beter geïnformeerd is dan de klanten;

Snelle toegang mogelijk maken tot een ruimere inventarisvisibiliteit in de winkel, in andere winkels, van transporten of van de distributiecentrumvoorwaarden, zodat het winkelpersoneel de verkoop door kan laten gaan door alternatieven voor te stellen;

Een geoptimaliseerd beheer van de tijd van het personeel om de mogelijkheid om in gesprek te treden met de klant te maximaliseren en de verkoopsniveaus door geïntegreerd takenbeheer te verbeteren;

Meer beschikbaarheid in de winkels met meer zichtbare voorraad voor de verkoop op de winkelvloer door systeemgestuurd aanvullen (het winkelpersoneel ontvangt een waarschuwing als artikelen aangevuld moeten worden).

Maximale beschikbaarheid in de winkel en de mogelijkheid voor de retailers om de aanvulprocessen voor het winkelmagazijn en de winkelvloer snel en efficiënt te synchroniseren.

Schaalbare aanpak

In-store mobility-oplossingen bestaan vaak uit een bibliotheek met in-store applicaties die op alle gangbare industriële en consumentenapparaten kunnen worden gebruikt. Retailers die een gefaseerde aanpak willen kunnen op deze manier klein beginnen (bijvoorbeeld met een mobiele inventaris-app) en vervolgens in een latere fase apps toevoegen voor andere processen, zoals click & collect of retourbeheer.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Zetes Industries N.V. (Brussel))

Meer info: 02/728.37.11 of www.zetes.com.