dinsdag 25 april 2017

Gebruiken we straks smart glasses in warehouses?

Slimme brillen die werknemers taken geven en navigeren doorheen een magazijn: het lijkt allemaal nog een ver-van-mijn-bed-show. Maar in realiteit is het een project dat steeds vaker wordt uitgetest door verschillende federaties en bedrijven. Zo ook het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL). Uit die testen blijkt dat smart glasses verder staan dan we zelf zouden denken.

Smart glasses of Google Glasses kunnen voor een grote efficiëntieverbetering zorgen. Dat blijkt uit de onderzoeken die het VIL gedurende een jaar uitvoerde. Hierbij werd het potentieel van smart glasses getest voor verschillende logistieke activiteiten. Deze brillen kunnen real-time de juiste informatie weergeven op het netvlies, aangevuld met bijkomende informatie. Vooral de testen die gedaan werden binnen orderpicking, belading/inspectie van voertuigen en kwaliteitscontrole bij ontvangt van goederen bieden een aanzienlijke meerwaarde. Zo zou er over het algemeen een productiewinst van 20 tot 25 procent (of omgerekend 8 seconden) zijn dankzij de smart glasses.

Welke taken kunnen smart glasses uitvoeren?

- Gamefication: heftruckchauffeurs coachen om rijstijl aan te passen

- Geofencing: chauffeurs de weg wijzen binnen een magazijn (fungeren als GPS)

- Augmented reality: extra informatie geven bij objecten/producten waar je naar kijkt

- Tolk: smart glasses kunnen teksten à la minute vertalen. Interessant voor buitenlandse chauffeurs dus, die de informatie kunnen ontvangen in hun eigen taal.

- Handsfree: handenvrij orders picken. Smart glasses herkennen items automatisch.

- Controle: als een medewerker een item pakt, scant de bril deze automatisch. Zo is de kans op fouten veel kleiner.

Wat kunnen smart glasses in de praktijk voor u betekenen?

Smart glasses zijn een ideale tool in omgevingen waar werknemers hun handen nodig hebben. Vooral in magazijnen wordt er vaak gestreefd naar een handsfree-systeem. Vandaag wordt er nog vaak gewerkt met displays, tablets of smartphones, terwijl slimme brillen vaak een betere oplossing zijn. De brillen zijn efficiënter en informeren medewerkers beter. Hierdoor wordt een deel van het werk simpelweg overgenomen door de intelligentie van het toestel. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Ideaal voor retourprocessen

Omdat retourprocessen vandaag nog erg afhankelijk zijn van documenten, kan dit proces geoptimaliseerd worden met de software van een smart glass. Het proces is nog vaak onderworpen aan de expertise van operatoren. Met de hulp van de glasses kan de operator de retour sneller en betrouwbaarder laten verlopen. Bovendien is de kans op fouten veel kleiner.

Voor- en nadelen op een rijtje

Waarom wel?

Draagcomfort bril

Stabiel

Licht

Verstelbaar

Tekstweergave duidelijk

Praktisch inzetbaar

Nog veel verbetering mogelijk

Snelle software

Hoge reactietijd

Waarom niet?

Te fragiel

Moeilijk voor brildragers (bril over bril)

Vermoeide ogen

Google Glass wordt te warm

Beperkte autonomie batterij

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met B-Close N.V.)

Meer info: 02/2456.26.65 of www.b-close.be.