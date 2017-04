woensdag 26 april 2017

Hoe bescherm je je merk tegen misbruik door andere websites?

De laatste jaren duiken meer en meer vergelijkings-websites op, denk maar aan beslist.be, besteproduct.nl, keukenervaringen.be, foldercheck.be, … Deze websites vergelijken producten van verschillende merken en kopiëren daarbij (soms ongevraagd) uw logo en productfoto’s én adverteren bovendien vaak op uw handels- of merknaam. Het resultaat is dat klanten die op zoek zijn naar úw producten of úw website op een andere website terechtkomen en dat u zo dus mogelijk klanten misloopt. Hoe kan u zich hiertegen wapenen indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven?

1. Bescherm uw merk.

Het gebruik van het merk van uw bedrijf, zonder uw toestemming, maakt in eerste instantie een merkenrechtelijke inbreuk uit. Wie uw merknaam zonder toestemming gebruikt, kan dus gestopt worden.

Voorwaarde is dan wel dat uw merk (of logo) werd beschermd als woord-of beeldmerk bijvoorbeeld bij het Benelux-bureau of bij het Europees merkenbureau. Een merkdepot kost, inclusief kost voor advies van een gespecialiseerd advocaat of merkbureau, zo’n 750 euro voor de Benelux of 1.500 euro voor de ganse EU.

Ook als uw naam niet als merk beschermd is, maar u deze wel sinds enige tijd gebruikt en uw naam enige bekendheid heeft verworven, mag deze niet zomaar gebruikt worden op een andere website. Van zodra uw naam enige bekendheid geniet, kan u immers van een zekere bescherming genieten op basis van de (on)eerlijke marktpraktijken.

2. Dwing uw rechten als merkhouder af.

Van zodra u vast stelt dat iemand zonder uw toestemming gebruik maakt van uw merk- of handelsnaam is het van belang om hier zeker op te reageren en deze persoon een ingebrekestelling te verzenden. Indien u dit niet zou doen, riskeert u dat dit de positie van uw merk verzwakt. De basis voor deze ingebrekestelling kan niet enkel het merkenrecht zelf zijn, maar ook oneerlijke marktpraktijken in het algemeen zoals parasitaire aanhaking, verwarring stichtende reclame, …

Laat u in dat geval zeker bijstaan door iemand met kennis van zaken.

3. Check uw naam geregeld in on-line zoekmachines.

Daarnaast is het zeker aan te raden om geregeld uw merknaam of handelsnaam in Google in te geven. Niet enkel om de vinger aan de pols te houden bij uw klanten en de markt in het algemeen, maar ook om na te gaan of er niemand anders op uw merk- of handelsnaam adverteert.

Vergelijkings-websites hebben de vervelende gewoonte om te adverteren op uw naam, waardoor de vergelijkings-website - als deze meer heeft geboden op uw merknaam - bovenaan de Google-resultaten komt te staan en daardoor dus mogelijk klanten van u afsnoept. De kans is immers reëel dat de klant, na de vergelijkings-website te hebben gecheckt, niet meer op uw website terechtkomt omdat deze van de vergelijkings-website rechtstreeks kan doorklikken naar de website van uw concurrent.

4. Adverteer zelf onder uw merknaam op Google Adwords.

Probeer zelf ook een bepaald marketingbudget aan de kant te zetten om te adverteren op Google AdWords en dit niet enkel onder nuttige trefwoorden, maar zeker ook gewoon onder uw eigen merknaam.

Hierdoor stijgt immers de “prijs per klik” bij AdWords voor advertenties onder uw merknaam, waardoor het voor anderen duurder wordt om te adverteren op uw naam.

5. Pas de gebruikersvoorwaarden van uw website aan.

Indien u beschikt over gebruiksvoorwaarden voor uw website is het aan te raden om hierin een bepaling op te nemen die verbiedt dat de content op uw website (bv. productfoto’s en beschrijvingen) wordt gekopieerd of “gescraped” door andere websites. Een dergelijke clausule is niet 100% waterdicht maar biedt u toch minstens een extra argument wanneer u wil optreden tegen een website die hiervan gebruik zou maken.

6. Win tijdig advies in.

