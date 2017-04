Dennis Curry (Konica Minolta, Inc): “AI en IoT worden sleutelcomponenten in de cognitieve werkplek van morgen" Konica Minolta’s Workplace Hub verenigt alle IT-functionaliteiten van de werkplek in één platform ‹ ›

vrijdag 28 april 2017

Konica Minolta maakt zich op voor lancering Workplace Hub IoT, data analytics en AI worden sleutelcomponenten in werkplek van morgen

Konica Minolta, Inc. lanceert dit najaar de Workplace Hub, een nagelnieuwe IT-oplossing die alle werkplektechnologie in één centraal platform onderbrengt. Aan de ontwikkeling van een en ander ging twee jaar doorgedreven R&D vooraf. Momenteel werkt het bedrijf reeds aan de volgende generatie van de Workplace Hub die een volwaardige cognitieve hub moet worden. “Resultaat wordt een intelligent distributed computing-platform dat artificial intelligence (AI), een verhoogde intelligentie en een verlengd netwerk voor human interfacing zal bieden om zodoende nauwer samen te werken en betere beslissingen te nemen op basis van de automatisering van informatie allerhande,” aldus Dennis Curry, verantwoordelijk voor Business Innovation & R&D bij Konica Minolta, Inc.