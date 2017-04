woensdag 26 april 2017

Retail-landschap in volle transitie Mobiliteit, AI, virtual & augmented reality blijven niet zonder invloed

Geen industrie verandert sneller dan de retail-sector. Wie had vijf jaar terug gedacht dat een bestelling nu ook per drone kan afgeleverd worden? De retail-industrie groeit gestaag door en wie hier niet in meegaat, bestaat straks waarschijnlijk niet meer. Salesforce Commerce Cloud, aanbieder van zakelijke cloud commerce-oplossingen, voorspelt op basis van zijn wereldwijde samenwerking met retail-partners de tien belangrijkste commerce-trends in 2017.