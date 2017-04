Olivier Rogiest en Sofie Brutsaert brengen Prostor in 2018 onder in bedrijvenpark Evolis ‹ ›

donderdag 27 april 2017

Prostor wijkt uit naar Evolis-bedrijvenpark Familiale KMO stapt opnieuw in markt fietsendragers

Prostor B.V.B.A. (Geluwe), specialist in parasolsystemen voor het midden- en hoger segment, neemt eind 2018 zijn intrek in bedrijvenpark Evolis te Kortrijk. De familiale KMO kocht er een terrein van 1,3 hectare aan. Dat wordt in eerste instantie voor 7.000 m² bebouwd. Met het hele project is een investering van 2,5 à 3 miljoen euro gemoeid. Prostor knoopt overigens opnieuw aan met het verleden. Onder de naam BR-Systems stapt het bedrijf immers terug in de markt van de productie van fietsdragers voor vrijetijdsvoertuigen.