Essec neemt twee winkelpunten van Foto Mabo over

Essec Telecom Center, de winkelketen van de Essec Group (Beringen-Paal), neemt Mabo Diepenbeek en Mabo Bree over. Met de overname verbetert Essec Telecom Center zijn dekking in Limburg. Vorig najaar nam Essec nog i-Comms in Heusden-Zolder over. De overgenomen Mabo-winkelpunten worden geherlokalis...