maandag 1 mei 2017

e-Moby biedt oplossing voor kostenvergoeding laden plug-in hybride

Audi Financial Services zet met e-Moby de stap naar een verantwoorde mobiliteit, aldus invoerder D'Ieteren N.V. (Brussel). Met de leasing van een plug-in hybride voertuig, oplaadpunt inclusief, kan men heel eenvoudig en tegen een concurrentiële prijs thuis of op het werk efficiënt en snel laden. Enige vereiste: een leasing-contract voor een Audi A3 Sportback e-tron of Audi Q7 e-tron en een stopcontact met aarding. Volgens de noden en de thuisinstallatie biedt e-Moby de bestuurder twee mogelijke technische oplossingen aan, met name de Nexxtender Mobile-kabel en de Wallbox Nexxtender Advance Single. Voor het mobiele oplaadpunt voor plug-in hybride voertuigen, de Nexxtender Mobile-kabel, volstaat een normaal stopcontact (230 V) met aarding om het voertuig op te laden. De laadkabel heeft een vermogen van 1,5 tot 3 kW. De Wallbox Nexxtender Advance Single is dan weer een snel en compact oplaadstation, geïnstalleerd op het thuisadres, met een laadsnelheid van 17 kW/u tot 100 kW/u en een laadvermogen van 3,7 kW tot 22 kW. De Nexxtender is gekoppeld met een communicatiemodule die de elektriciteitsverbruiksgegevens registreert en naar een achterliggend platform doorstuurt. Dat platform biedt de werkgever zicht op de oplaadbeurten die via de privé-installatie van de bestuurder werden verricht, zodat hij de elektriciteitskosten kan terugbetalen. Ook de bestuurder kan het platform raadplegen. De combinatie Nexxtender/platform vermijdt zodoende dat de kost voor het elekticiteitsverbruik van een plug-in hybride dienstwagen door de bestuurder wordt gedragen indien hij in zijn residentiële omgeving oplaadt. Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.

+ 2 FOTO's