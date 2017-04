Onder leiding van ceo Erwin De Spiegeleire laat Setraco zijn zuivere trading-verleden achter zich In Veurne zet Setraco voortaan zwaar in op de productie van kant-en-klare maaltijden ‹ ›

Vis- en seafood-specialist Setraco begeeft zich op markt bereide maaltijden Nieuw merk “Cook’s Pride” exponent nieuwe groeistrategie

Setraco N.V. (Veurne), gespecialiseerd in de distributie van vis en seafood, laat twee moeilijke jaren achter zich en snijdt een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan aan. De familiale KMO sluit een strategische heroriëntatiefase af waarbij “verschillende miljoenen euro’s werden geïnvesteerd in een state-of-the-art productie-apparaat”. Het bedrijf begeeft zich immers voor het eerst op het pad van de bereide maaltijden. Met een Belgische en buitenlandse retailer werden de eerste partnerships opgezet. Met andere partijen lopen onderhandelingen. De aandeelhouders trokken een vijftal maanden terug Erwin De Spiegeleire als ceo aan om de toekomstige groei van het bedrijf in goede banen te leiden.