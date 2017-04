maandag 24 april 2017

Werkgevers organiseren talentenjacht op VIER

In het nieuwe VIER-programma “De Sollicitatie” registreren discreet opgestelde camera’s echte sollicitatiegesprekken bij werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Je zit op de eerste rij om de nervositeit, de gesprekken, de uitschuivers en de gloriemomenten te beleven. Op het einde van het programma zie je de beslissing die de werkgever heeft genomen.

In De Sollicitatie komen zeer uiteenlopende bedrijven aan bod. Van een autosupermarkt tot een uitvaartbedrijf. Een ding hebben ze gemeen: de werkgevers zoeken een klik met toekomstige werknemers die binnen hun bedrijfscultuur passen. Bedrijfsleiders en verantwoordelijken zien zowel doortastende 50-plussers als pas afgestudeerden die hun gebrek aan ervaring compenseren met een grenzeloze ambitie.

Aan de werkgever om de talentenjacht in goede banen te leiden en medewerkers te vinden die hun talenten kunnen botvieren in een enthousiasmerende en uitdagende nieuwe werkomgeving.

Wie zoekt die vindt

In elke aflevering zien we twee bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. De vacatures van die bedrijven werden eerder op het jaar bekend gemaakt via VDAB. Kandidaten konden vrij solliciteren op de openstaande vacatures. Hun C.V.’s en motivatiebrieven werden doorgestuurd naar de werkgevers. Werkgevers kozen op basis van die schriftelijke sollicitaties een aantal mensen voor een sollicitatiegesprek. Het ultieme gesprek om te beslissen over de aanwerving voor de openstaande vacatures.

Wekelijks

Kijk mee hoe collega werknemers hun gesprekken aanpakken, wat voor hen belangrijke aandachtspunten zijn en hoe ze peilen naar de competenties en vaardigheden van de sollicitanten die hun beste beentje voor zetten. Alle mogelijke profielen passeren de revue: van de groentjes op de arbeidsmarkt tot de ervaren rotten die gaan voor een drastische carrièreswitch. Elke dinsdag op VIER tot en met 6 juni.

Nu al enkele waardevolle tips meenemen voor het geval je zelf gesprekken moet voeren, kijk dan op https://www.dvo.be/artikel/56625-zes-tips-om-indruk-te-maken-op-je-sollicitant.