maandag 1 mei 2017

MS Mode maakt doorstart met meer klantgerichte collectie

Met een nieuwe collectie en meer dan tweehonderd winkels in vijf landen, is MS Mode, dat focust op “curvy” vrouwen, weer helemaal klaar voor de toekomst. Onder impuls van retail-ondernemer Ronald Kahn, die eerder ook MS Mode in Nederland overnam, heeft de winkelketen het faillissement aangegrepen om de formule te verbeteren en de collecties beter op de klantenbehoeften te laten aansluiten. In België zijn inmiddels weer 24 winkels operationeel. Aan de basis van de nieuwe collectie ligt een onderzoek onder 250.000 klanten. MS Mode scherpte de mix tussen basics, fashion en denim verder aan. Ook gaat heel veel aandacht naar de jeans-collectie. Ook in het buitenland lijkt MS Mode het goed te doen. Begin dit jaar heropende de modeketen 44 winkels in Frankrijk, binnenkort komen er daar nog eens 16 bij. In totaal zal MS Mode dan 221 winkels in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje tellen. Meer info: http://www.msmode.be.