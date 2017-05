woensdag 3 mei 2017

Oiltanking AGT bouwt grootste Europese butaantank in Antwerpen

Antwerp Gas Terminal (AGT) N.V. (Kallo), sinds vorig jaar in handen van Oiltanking, bouwt in de Antwerpse haven de grootste Europese butaantank. Die zal Ineos in staat stellen om butaan wereldwijd aan te kopen en in grote hoeveelheden in de Scheldehaven op te slaan. Met de nieuwe tankopslagcapaciteit en de nieuwe steiger is een investering van 100 miljoen euro gemoeid. Met de bouw van een 135.000 m³ butaantank zal de onderneming in 2019 de capaciteit van zijn terminal op de linker-Scheldeoever quasi-verdubbelen tot 273.000 m³. Daarmee wordt het bedrijf de grootste onafhankelijke gasterminal in Noord-West Europa. Wereldwijd investeert Ineos 1 miljard USD in zijn nieuwe butaan supply chain. Op termijn zal deze hertekening voor Antwerpen een bijkomende trafiek van 0,5 tot 1 miljoen ton butaan inhouden. Meer info: 03/561.15.00 of http://www.oiltanking.com.