woensdag 3 mei 2017

KBC neemt nieuwe marktenzaal in Brussel in gebruik

KBC nam onlangs zijn nieuwe marktenzaal in gebruik. Die is niet alleen efficiënt en hoogtechnologisch ingericht, ze is ook van bij het begin ontworpen vanuit een duurzame invalshoek. Zowel de marktactviteiten van KBC als KBC Securites kregen er een plek. Met de investering in een nieuwe marktenzaal ondersteunt KBC onder meer zijn ondernemingsklanten op het vlak van kapitaalmarkttransacties zoals IPO's en kapitaalsverhogingen, obligatie-uitgiftes, ... en levert de bank gespecialiseerde aandelen-research in Benelux-aandelen voor nationale en internationale investeerders. Met een marktaandeel van 75% is KBC Securities in eigen land overduidelijk marktleider op het vlak van equity capital market-transacties zoals IPO's en kapitaalsverhogingen. De marktenzaal vervult daarin een centrale rol. Dezelfde zaal vormt bovendien de natuurlijke biotoop voor niet alleen de sales- en brokerage-activiteiten van KBC Securites, maar evenzeer voor de aandelenresearch-afdeling in 135 Benelux-aandelen. Meer info; http://www.kbc.be.

