woensdag 3 mei 2017

Icelandic Gadus en NorthSeaChefs promoten samen minder gekende Noordzeevis

Visverwerkend bedrijf Icelandic Gadus N.V. (Nieuwpoort) zet een partnership op met NorthSeaChefs om Noordzeevis in de komende jaren bij de consument te krijgen. Icelandic Gadus, dat optreedt als logistieke en productiepartner, is gespecialiseerd in de verwerking van vis- en schaaldieren voor de retail-markt. Het partnership met NorthSeaChefs beoogt in eerste instantie voornamelijk minder bekende Noordzeevis en bijvangst onder de aandacht van de horeca en de consument te brengen. NorthSeaChefs is een Belgische organisatie van topchefs die onbekende vissoorten en bijvangst, gevangen in de Noordzee, bij het grote publiek promoot. Vaak omdat ze niet in de winkel verkrijgbaar zijn. Meer info: 058/22.39.00 en http://www.gadus.be.