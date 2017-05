Sunparks Ardennen wordt Center Parcs met koop-cottages

De Groep Pierre & Vacances Center Parcs herdoopt het huidige Sunparks Ardennen te Vielsalm in Center Parcs Ardennes. Het park telt 350 cottages die worden gerenoveerd en te koop aangeboden. Gemiddelde cottage-oppervlakte is 65 m². Het gaat om 146 Comfort-, 55 Premium- en 49 VIP-cottages. In aankoopp...