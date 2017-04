woensdag 26 april 2017

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt ENLEB-project goed

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft één project uit zijn tweede oproep goedgekeurd. Met deze goedkeuring wordt, inclusief co-financiering, in totaal ruim 1,5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 739.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Intussen staat de teller op 37 goedkeuringen waarvan ruim 88,7 miljoen euro vanuit het EFRO-fonds in de grensregio werd geïnvesteerd. Het Europese subsidieprogramma gaf daarnaast 23 projectideeën groen licht voor de uitwerking naar een volledige aanvraag.