donderdag 4 mei 2017

Boekhouderstotaal.be rondt kaap duizend geregistreerde gebruikers

Goed een jaar na zijn lancering, rondde Boekhoudersportaal.be, het portaal voor KMO's en zelfstandigen gewijd aan boekhoudkundig en fiscaal experts van Checked & Balanced B.V.B.A. (Herk-de-Stad), de kaap van duizend geregistreerde boekhoudkantoren. Dat is, naar verluidt, zowat een derde van de Nederlandstalige kantoren. Alle kantoren lid van het IAB, BIBF of IBR kunnen zich op het portaal registreren, gratis dan wel betalend voor extra zichbaarheid. Taxxpert.be, de grote broer van Boekhouderstotaal.be, kreeg intussen een make-over. Deze site bundelt up-to-date inhoudelijke info over alle deelgebieden waarmee boekhouders, accountants en fiscale experts te maken krijgen. Boekhouderstotaal.be kan rekenen op de steun van partners als Adsolut, BoCount Dynamics, Wings en Wolters Kluwer. Meer info: 0477/81.13.03 of http://www.boekhouderstotaal.be.