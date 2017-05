vrijdag 5 mei 2017

Lesage Industries wijkt uit naar LAR-Zuid

Lesage Industries N.V. (Gullegem), producent en distributeur van buistoepassingen in aluminium, messing, koper en roestvrij staal, heeft in LAR-Zuid een bedrijfsterrein van 20.000 m² aangekocht. Dat terrein is viermaal zo groot dan de site in Gullegem, waar de familiale KMO met een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden kampt. Met 20 medewerkers boekte Lesage Industries vorig jaar een omzet van 8 miljoen euro. De producten van het bedrijf worden afgenomen door klanten in heel uiteenlopende sectoren (automotive, energie, telecom, elektro, decoratieve sector, ...). Het nieuwbouwproject, inclusief aankoop van de grond, vergt een investering van 7,5 miljoen euro. Lesage Industries had zijn nieuwe accommodatie graag in de zomer van 2018 in gebruik genomen. In eerste instantie zal het bedrijf er zes hallen laten optrekken, zowel voor opslag als assemblage. Die zullen zowat 10.000 m² beslaan. Voorts wordt er 900 m² voor kantoorvloer gereserveerd. Momenteel is Lesage Industries in Noord-Frankrijk enkel actief met assemblage-activiteiten. Bedoeling van de KMO is er ook distributie-activiteiten op te zetten. Meer info: 056/41.45.51 of http://www.lesage.be.