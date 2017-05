Modeketen e5 lanceert nieuw winkelconcept

E5-Mode N.V. (Sint-Niklaas) start een pilootproject in twee van zijn winkels, met name in Hasselt en Aartselaar. De "Experience Stores" spelen in op de verjonging van de doelgroep. Het project houdt een nieuw winkelconcept in met meer merken, een verruiming van het aanbod en bijkomende diensten, zoa...