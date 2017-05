vrijdag 5 mei 2017

BICS neemt TeleSign over

BICS N.V. (Brussel), het Proximus-filiaal dat wereldwijd internationale wholesale-connectiviteit en interoperabiliteitsdiensten levert, heeft een definitieve overeenkomst gesloten met het oog op de overname van TeleSign (Los Angeles, Californië) voor een bedrag van 230 miljoen USD (211 miljoen euro). TeleSign levert authenticatie- en mobiele identiteitsdiensten aan leveranciers van Internet- en digitale diensten. Deze strategische overname versnelt de transformatie van BICS van een wereldwijde wholesale carrier business naar een internationale digitale enabler, die meer specifiek real-time en beveiligde digitale communicatie mogelijk maakt via de integratie van spraak-, messaging- en identiteitsoplossingen in eender welke web- of mobiele applicatie. Vorig jaar boekte TeleSign een omzet van circa 100 miljoen USD. Meer info: http://www.proximus.com.