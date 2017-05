maandag 1 mei 2017

Nieuwe kade van Wienerberger in Beerse officieel ingehuldigd

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft officieel de nieuwe kade ingehuldigd die Wienerberger samen met De Vlaamse Waterweg N.V. in Beerse bouwde. Wienerberger, fabrikant van keramische bouwmaterialen en oplossingen, schakelt hiermee een tandje hoger inzake duurzaam transport via de waterwegen.

Bekend is dat de Vlaamse overheid bedrijven wil stimuleren om bij het vervoer van hun goederen zoveel mogelijk voor de binnenvaart als transportmiddel te kiezen. Ondernemingen die de binnenvaart willen integreren in hun logistieke keten, kunnen bij De Vlaamse Waterweg N.V. terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. Dat kan via een publiek-private samenwerking tussen de waterwegbeheerder en een privé partner. Deze samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg N.V. 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%.

Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren. In Beerse bouwde De Vlaamse Waterweg samen met Wienerberger een kaaimuur met een lengte van 150 meter en een kaaiplateau van 30 meter diep. De totale investering bedraagt 1.196.000 euro.

Sinds 2009 werden al 58 dergelijke projecten tot een goed einde gebracht.