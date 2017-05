maandag 1 mei 2017

Mogelijkheid tot flexibel werken noodzakelijk voor groei bedrijven

Productiviteit en teamwork hebben er baat bij als werknemers zelf kunnen kiezen waar vandaan ze werken. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in flexibel werken van Polycom, Inc., gespecialiseerd in samenwerkingsoplossingen waarmee organisaties teamwork, efficiëntie en productiviteit naar een hoger niveau tillen.