dinsdag 2 mei 2017

Internationale BNP Paribas hackathon van 9 tot 11 juni

Van 9 tot 11 juni wordt Co-Station, één van de grootse Belgische start-up en scale-up communities met vestigingen in Brussel en Gent, de arena voor de internationale BNP Paribas hackaton. In tien steden wereldwijd (San Francisco, Parijs, Brussel, Luxemburg, Rome, Berlijn, Warschau, Istanbul, Singapore en Nanjing) buigen ontwikkelaars en programmeurs zich over de uitdagingen waar de financiële wereld op dit ogenblik mee te maken krijgt. Belgische digitale creatievelingen kunnen zich inschrijven om mee te dingen naar de hoofdprijs: een incubatieprogramma bij BNP Paribas Fortis voor hun project ter waarde van 20.000 euro.

Deelnemers aan het event krijgen de kans om er samen te werken rond een concreet project en leren er om hun ideeën te presenteren en te delen met een creatieve en ondernemende community. De winnaars uit elke stad krijgen een uitnodiging om in september hun project voor te stellen aan het BNP Paribas-management team in Parijs.

De hackathon richt zich niet alleen tot deelnemers uit de academische wereld en de start-up & scale-up sector, maar ook tot grote bedrijven die willen meedenken over innovatie in de financiële wereld.

Tijdens de hackathon zal rond vier verschillende thema’s worden gewerkt: