zaterdag 6 mei 2017

Look Live Media geselecteerd voor acceleratie-event Sesame

Look Live Media N.V. (Terhulpen) is, samen met CitizenLab, de enige Belgische start-up die werd geselecteerd voor het acceleratieprogramma-event van Sesame. Look Live Media is een jong bedrijf actief in de mobiele live streaming business. Het ontwikkelde twee producten, met name een mobiele app en een Look Live-mediaplatform. De mobiele app biedt de kans om aan andere gebruikers te vragen gedurende twintig seconden te live streamen, zodat via live streaming locatie-gebaseerde informatie wordt doorgeseind. Het Look Live-mediaplatform biedt merken, media en event-organisatoren dan weer de kans om gebrukersgegenereerde streams via de community van mobiele live streamers. Meer info: http://www.look-app.net.