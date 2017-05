woensdag 3 mei 2017

55-plussers snelst groeiende groep zelfstandigen

Het ondernemerschap in ons land is stevig aan het vergrijzen. Het aantal zelfstandigen dat ouder is dan 55 is tussen 2010 en 2015 met 21% gestegen. Zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Tijdens diezelfde periode steeg het aantal zelfstandigen onder de 35 jaar “slechts” met 13% en het aantal zelfstandigen tussen 35 en 55 met 7%. De snelst groeiende groep betreft dus de zelfstandigen die ouder dan 55 jaar zijn. Dat heeft, volgens NSZ, met verschillende factoren te maken: de demografische evolutie enerzijds, maar ook de opmerkelijk sterkere aangroei van starters die 55 of ouder zijn, het lage zelfstandigenpensioen en de steeds moeilijkere overdracht van ondernemingen spelen daarbij een belangrijke rol.

Hogere pensioenen voor zelfstandigen en een meer proactieve rol van de overheid bij bedrijfsovernames mogen dan ook niet lang op zich laten wachten, zo luidt het.