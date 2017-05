woensdag 3 mei 2017

De vierde industriële revolutie staat voor de deur Levenslang leren een must om bij te blijven

Volgens het World Economic Forum is 35% van de vaardigheden die we nu nodig hebben in ons werk over vijf jaar niet langer belangrijk. Beroepen zullen op korte termijn ingrijpend veranderen. We staan op de vooravond van de vierde industriële revolutie en dat zorgt op korte termijn voor nieuwe, nu nog ongekende jobs. Andere jobs zullen allicht verdwijnen. De taken en opdrachten van medewerkers zullen er over een paar jaar helemaal anders uitzien dan dat nu het geval is. Voor bedrijfsleiders en werkgevers wordt het zaak om mee te zijn met de vernieuwingen en hun teams zodanig te vormen dat ze de blijvende vernieuwingen de baas kunnen.

Grote vernieuwingsgolven in de bedrijfswereld zijn niet nieuw. Over de laatste paar eeuwen kreeg onze economie regelmatig te maken met grote vernieuwingen en veranderingen, die een grote impact hadden op mensen en bedrijven. De uitvinding van de stoommachine, halfweg de 18de eeuw, zorgde voor een eerste omwenteling omdat die machines een enorme schaalvergroting in de productie toelieten. De eerste fabrieken ontstonden ook in die periode. De tweede fase in de industriële revolutie werd gekenmerkt door het gebruik van elektriciteit. De elektrische verbrandingsmotor van Tesla maakte mechanische processen niet meer louter het voorrecht van grote bedrijven. Omdat elektriciteit makkelijker te transporteren viel, konden ook kleinere ondernemers hiervan gebruik maken.

De uitvinding van de computer halfweg de jaren vijftig van de vorige eeuw en het ontwikkelen van nieuwe vormen van communicatie zorgden voor een economie die zich meer op wereldvlak afspeelde. Verder bouwend op die informatisering, zien we nu volop de eerste tekenen van de vierde fase, die zich kenmerkt door digitalisering en robotisering in de productieprocessen.

Eerste tekenen

De veranderingen die er zitten aan te komen, zullen er niet alleen voor zorgen dat schoolgaande jeugd op korte termijn met heel wat nieuwe beroepen zal worden geconfronteerd. Ook de bedrijven die volop de impact van deze omwenteling ondervinden, moeten hun werknemers voorbereiden op de naderende ontwikkelingen. Leerprogramma’s en levenslang leren zullen meer dan ooit een noodzaak worden. De eerste tekenen daarvan stellen zich vandaag al in de opleidingen van VDAB.

Anders denken

“In onze opleidingen stelt dat extra vereisten,” vertelt VDAB-expert Giovanni Pauwels, “Want we leiden mensen niet alleen op voor de eisen die de industrie vandaag stelt, we moeten ze voldoende weerbaar maken voor de toekomst. Daarom spelen we in onze opleidingen nu al in op tendensen als 3D-printing, robotisering of toekomstbestendige CNC-technieken. Zo nemen we de nieuwe technologie en de denkpatronen daarbij, al meteen mee in ons aanbod.”

Minder tussenstappen

Bij CNC draai- of freestechnieken zijn er nu nog machines waarin de CAD-tekeningen eerst geprogrammeerd worden en opgeladen worden in machine om daarmee dan de productie te starten.

“Door de informatisering worden al die stappen straks geautomatiseerd,” zegt Giovanni Pauwels. “ Straks gaan we vanuit de CAD-tekening rechtstreeks de productie starten en vallen er heel wat tussenstappen weg,” zo luidt het.

Levenslang

Technische beroepen ontwikkelen zich razendsnel. De nood om blijvend bij te leren tot aan het einde van je professionele carrière is evenwel niet meer weg te denken voor mensen in alle beroepen. Met opleidingsmethodes als on-line of web-leren, blijft het mogelijk om snel en aanhoudend de nieuwste trends in het beroep te volgen.

