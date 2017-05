Lenovo van start met productie enterprise- en datacenter-producten in EMEA

Het Chinese Lenovo start in Europa met de productie van enterprise-producten voor klanten in de EMEA-regio. Deze productie omvat x86-servers en het volledige aanbod van opslag- en netwerkproducten voor datacenter-omgevingen. Lenovo's partner Flextronics International Ltd. (Singapore) start nog de...