(Image courtesy of Adi Ulici)

donderdag 4 mei 2017

Brexit zal VK groeivertraging BBP opleveren Tweejarige onderhandelingsperiode niet realistisch

Op 29 maart heeft de Britse regering de Europese Raad officieel meegedeeld dat het VK de Europese Unie wil verlaten en is de onderhandelingsperiode van twee jaar begonnen die Artikel 50 voorschrijft. Kredietverzekeraar Euler Hermes verwacht de ratificering van het akkoord over de voorwaarden van de terugtrekking tussen het najaar van 2018 en maart 2019. De gesprekken over de scheiding zullen vooral focussen op de lopende verbintenissen van het Verenigd Koninkrijk, zijn vertrek uit verscheidene instellingen van de Europese Unie en de rechten van de burgers van de EU die in het VK wonen, en omgekeerd.

Tijdens de onderhandelingsperiode zal de economie van het VK veerkrachtig blijven, maar een hogere inflatie en een vertraging van de lonen zouden de consumentenuitgaven aantasten en de investeerders zouden een afwachtende houding kunnen aannemen. Alles samen wordt verwacht dat de groei van het BBP van het VK zal vertragen van +1,4% in 2017 en +1,0% in 2018, tegenover +1,8% in 2016.

Het tijdsbestek van twee jaar is niet realistisch om zowel een exit-akkoord als een handelsakkoord tot stand te brengen. Daarom denkt men (met 80% waarschijnlijkheid) dat de twee partijen een overgangsakkoord over de betrekkingen tussen de EU en het VK zullen afsluiten om de kloof tussen het einde van de Brexit-onderhandelingen en het definitieve vrijhandelsakkoord te overbruggen. Een definitieve overeenkomst zou in 2021 kunnen worden bereikt, na de algemene verkiezingen in de eerste helft van 2020. Het basisscenario bestaat uit een beperkt vrijhandelsakkoord, waarin sommige sectoren wel en andere niet tolvrij zouden zijn. De jaarlijkse groei van het BBP zou vertragen naar +0,3% in 2021.

Impact in en buiten het VK

In het VK zou er een zichtbare impact zijn op de gezinnen, de ondernemingen, de markten en de beleidsvorming.

Buiten het VK zullen investeerders en exporteurs die met het VK zakendoen negatief worden beïnvloed door de waardevermindering van de munt (gemiddeld - 5%), de afnemende binnenlandse vraag en de toename van de insolventies (+ 5% in 2017 en + 6% in 2018). Als we naar de handels- en investeringsrelaties kijken, zullen de volgende EU-landen, naar verwachting, het meest worden getroffen: Nederland (cumulatief -1,8% van de groei van het BBP in de periode 2017-2021 in het basisscenario), Ierland (-1,2%) en België (-1,0%). Globaal verwachten wij een gematigde impact op het BBP van de Eurozone (-0,4%).

Londense City verliest aan aantrekkelijkheid

Het verlies van aantrekkelijkheid van de Londense City zou Luxemburg, Ierland, Nederland en Duitsland ten goede kunnen komen, in die volgorde. De aantrekkelijkheid die België dankt aan het hoger onderwijspeil van de volwassenen en de vlotte beheersing van het Engels, wordt enigszins getemperd door zijn matige Doing Business Ranking en fiscale omgeving.

Rampscenario mogelijk maar weinig waarschijnlijk

Merk op dat een rampscenario nog altijd mogelijk is, maar toch erg onwaarschijnlijk (20% waarschijnlijkheid). Het zou het gevolg kunnen zijn van ofwel het ontbreken van een overgangsregeling in 2019, ofwel een extreme uiteindelijke status, met voorwaarden zoals die van de Wereldhandelsorganisatie, in 2021. In beide gevallen zou de verstoring van de handelsstromen een beduidende negatieve impact hebben op zowel het VK als de EU. Globaal zou het BBP in 2019 met -1,2% dalen en tot in 2021 in recessie blijven.

Voor de exporteurs in het VK zouden de verliezen kunnen oplopen tot 30 miljard GBP voor de goederen en 36 miljard GBP voor de diensten. Voor de rest van de wereld zou 2019 een bijzonder slecht jaar kunnen worden voor de exporteurs in Duitsland (≈ 8 miljard euro), Nederland (≈ 4 miljard euro) en Frankrijk (≈ 3 miljard euro) als het pond nogmaals 20% verliest en tolrechten worden ingevoerd.

Op lange termijn en zelfs met een beperkt vrij handelsakkoord impliceert de Brexit een gemiddelde groei van het BBP met 1,3% voor het VK, onder het gemiddelde van bijna 2% van voor de Brexit. Een sterkere maar eenzijdige handel en monetaire of fiscale stimulansen zouden slechts een beperkt positief effect hebben.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Euler Hermes Credit Insurance Belgium N.V. (Brussel))

Meer info: www.eulerhermes.be.