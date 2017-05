Jesse Buteneers, ceo Trideus: “3D-printing laat de early adopters-fase achter zich” In de industriezone van Ham nam Trideus onlangs bijkomende bedrijfsruimte in gebruik ‹ ›

woensdag 3 mei 2017

3D-specialist Trideus voert verticalisatiestrategie Innovatietrajecten met nieuwe filamenten in uitvoering

Start-up Trideus N.V. (Ham), gespecialiseerd in het aanbieden van additive manufacturing solutions, zet momenteel steile groeiprestaties neer. Nu de early adopters-fase achter de rug ligt, gaan meer en meer bedrijven met de technologie experimenteren om ze straks ook effectief in hun productieproces te implementeren. Trideus neemt daarbij alvast een proactieve rol op door zelf actief op zoek te gaan naar nieuwe verticals. Intussen beweegt het bedrijf zich ook aan de spits van de technologische evolutie. Zo lopen momenteel in partnership innovatietrajecten rond de invoering van milieuvriendelijke filamenten.

Jesse Buteneers richtte in 2014 Trideus op met als bedoeling 3D-printing accepteerbaar, betaalbaar en bereikbaar te maken voor de brede markt. Focus was het commercialiseren en servicen van 3D-printers. Tussen begin 2014 en eind 2016 groeide de omzet met ongeveer 880%. In september 2016 nam Trideus in de industriezone van Ham een nieuw huurpand (kantoren, showroom, atelier, magazijn, vergaderruimtes, …) in gebruik. Om de groei te ondersteunen werd onlangs een bijkomende opslagplaats van 500 m² in bedrijf genomen. Een en ander brengt de totale bedrijfsoppervlakte op 1.500 m².

Nieuwe focus

Begin vorig jaar vertrouwde 3D-printerproducent Ultimaker (Geldermalsen) de distributie van zijn open source 3D-printers in de Benelux aan Trideus toe. Dat leidde bij de start-up tot een nieuwe focus. Trideus zet volop in op het bieden van toegevoegde waarde ten gunste van het B2B-segment. Het richt zijn pijlen op bedrijven die onder meer met prototyping actief zijn of eindgebruikers die hun toevlucht nemen tot de technologie voor het aanmaken, in eigen beheer, van onderdelen of wisselstukken die niet langer beschikbaar zijn. Naast de eindgebruikers, horen ook de 3D print service-bedrijven tot het klantenspectrum.

Op de referentielijst van Trideus staan onder meer namen als AB InBev, Colruyt en Philips.

Het oorspronkelijk aanbod van een twaalftal merken en een 25-tal modellen werd, conform de nieuwe strategie, gerationaliseerd, geeft ceo Jesse Buteneers aan.

Oordeelkundig uitgebouwd desktop-segment

De eerste 3D-printer zag in 1986 het daglicht. De eerste 25 jaar ging het voornamelijk om grote industriële toestellen. Pas rond 2009-2010 maakten de eerste desktop-modellen hun opwachting onder impuls van MakerBot en Formlabs.

Jesse Buteneers: “Trideus stelde een assortiment 3D-printers, 3D-scanners, accessoires en add-ons samen, dat zich exclusief op desktop-modellen toespitst. De aandacht gaat daarbij naar toestellen die een kwalitatief alternatief vormen voor de grote en dure industriële uitvoeringen. Blikvangers zijn Ultimaker en Formlabs, maar ook Zortrax, BCN3D, Tripodmaker en Felix horen tot het aanbod”.

Voor elk van die merken treedt Trideus op als hoofdverdeler binnen de Benelux. Het werkt daarvoor samen met een veertigtal resellers. Naast verkoop tekent Trideus ook voor de dienst na-verkoop voor al deze merken. Dat service bij dat alles een vooraanstaande rol speelt, blijkt uit het feit dat de start-up drie voltijdse technici in dienst heeft voor de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.

FDM en SLA

Binnen de wereld van 3D-printing bestaan verschillende technieken. Onder andere FDM (Fused Deposition Modeling), DLP (Digital Light Processing), SLA (Stereolithographic Apparatus), SLS (Selective Laser Sintering), Colorjet Printing en Multijetprinting. Zijn focusstrategie getrouw, spitst Trideus zich toe op FDM en SLA.

Zo bedient het Amerikaanse Formlabs (Somerville, Massachusetts) zich van de SLA-technologie. Dat is een techniek van 3D-printing waarbij hars in zijn juiste vorm wordt uitgehard door middel van een UV-laser. De technologie biedt de mogelijkheid om heel gedetailleerde prints te produceren. Doorgaans is een zekere nabewerking vereist. Voor juwelierstoepassingen bijvoorbeeld kunnen op het hars ook andere materialen worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld edelmetalen.

Principalen als Ultimaker, Felix, BCN3D, Tripodmaker en Zortrax zweren dan weer bij FDM-technologie. Zij werken met een filament, een plastic draad op spoel, die in de print-kop gesmolten wordt en laag per laag in de juiste vorm wordt gelegd. Ieder materiaal heeft een andere smelttemperatuur en duurtijd van hardwording. FDM biedt tevens het voordeel van meer materiaalmogelijkheden. Zo kunnen FDM-printers ook makkelijk materialen met toevoegingen (houtschilfers, koperschilfers, bronsschilfers, …) aan.

Innovatiefocus en verticalisatiestrategie

Als lid van sectororganisatie Flam3D V.Z.W. (Beringen-Paal) schuwt Trideus open innovatie niet. Zo ontwikkelde het bedrijf onder de merknaam ICE (Innovate - Create - Explore) Filaments vrij snel een eigen, merkonafhankelijk filament dat op alle modellen hoogkwalitatieve resultaten oplevert, aldus Buteneers.

Naast standaardmaterialen (PET, ABS, PLA, …) experimenteert Trideus inmiddels ook met ecologisch verantwoorde materialen. “3D-printing kan en moet ecologisch verantwoord zijn,” beklemtoont de ceo. Met het Brusselse Tridea loopt momenteel een project dat zich toespitst op het recycleren van afval en het terug omzetten in een 100% gerecycleerd filament op basis van PET. Met een andere partner, B4Plastics, wordt gewerkt aan een composteerbaar filament.

Naast inspelen op nieuwe materialen, zoekt Trideus ook partners in nieuwe verticale marktsegmenten. De bestaande resellers concenteren zich doorgaans op de verkoop van een welbepaald merk, niet zelden in combinatie met verticale marktsegmenten (dentaaltechniek, chirurgie, juwelen, …).

“De 3D-printing hype is niet voorbij. De early adopters-fase ligt wel achter de rug. Bedrijven gaan thans makkelijker experimenteren met de technologie om ze naderhand ook effectief te implementeren. Trideus is ervan overtuigd dat zich heel wat marktpotentieel voor 3D-printing aandient binnen nog aan te boren marktsegmenten. Als gespecialiseerd aanbieder zullen we onze expertise proactief aanwenden om nieuwe verticals aan te boren,” besluit Jesse Buteneers.