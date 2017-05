maandag 8 mei 2017

Genesis onthult GV80 brandstofcel concept-SUV

Genesis heeft in New York zijn GV80 brandstofcel concept-SUV onthuld. De concept maakt gebruik van de laatste plug-in waterstofceltechnologie in een combinatie van eco-performantie en prestaties.

Binnenin is de concept toegerust met een innovatieve Human Machine Interface (HMI) die de chauffeur intuïtief gebruik en functiecontrole biedt via een nieuwe interactieve multi-functie controller met touchscreen.