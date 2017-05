dinsdag 9 mei 2017

Vision E-studie van Skoda in Chinese wereldpremière

In Shanghai stelde Skoda in wereldpremière zijn Vision E-studie voor. De Vision E biedt inkijk in de elektromobiliteitsstrategie van het merk.

De vijfdeurs SUV-coupé haalt tot vijfhonderd kilometer op zuiver elektrische aandrijving. Tegen 2025 wil de constructeur vijf volelektrische modellen in verschillende segmenten aanbieden.