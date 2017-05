zondag 7 mei 2017

Lionel Ries genomineerd als finalist "European Inventor Award 2017"

De Belgische-Franse onderzoeker Lionel Ries (foto) is als lid van een Europees onderzoeksteam genomineerd voor de prijs van het Europees Octrooibureau (EOB), naar aanleiding van zijn aandeel in de ontwikkeling van kerntechnologie met radiosignalen. Het team heeft met zijn onderzoek bijgedragen tot een grotere nauwkeurigheid van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) Galileo van de Europese Unie. De technologie bespaart bovendien energie en waarborgt de interoperabiliteit. Galileo, dat voor civiel gebruik is ontworpen, zal naar verwachting in 2020 van start gaan. Het aantal toestellen op basis van informatie uit wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS) zal wellicht van ruim 4 miljard tot bijna zeven miljard tegen 2022 verdubbelen. Die groei wordt gestimuleerd door een sterke toename van nieuwe toepassingen die veel verder reiken dan eenvoudige navigatie en plaatsbepaling. De EU helpt die nieuwe koers uit te zetten met de lancering van de nieuwste generatie GNSS Galileo. Het systeem is gebaseerd op een nieuwe technologie met radiosignalen die werd ontwikkeld door een team bestaande uit de Franse ingenieurs Laurent Lestarquit en Jean-Luc Issler, de Belgisch-Franse ingenieur Lionel Ries, de Spaanse José Ángel Ávila Rodriguez en de Duitse Günter Hein.