dinsdag 9 mei 2017

Start-up Daltix behoedt Delhaize voor foute promotiecampagne

Start-up Daltix B.V.B.A. (Gent), die deel uitmaakt van starters-community Startit @kbc, deelde onlangs met Delhaize in Gent gratis uiensoep uit. Een en ander kaderde in een PR-stunt waarbij de start-up de warenhuisketen behoedde voor een foute promotie die tot duizenden euro's had kunnen kosten. Daltix ontwikkelde een applicatie om on-line prijzen, promoties en assortimenten op webshops op te volgen. Met deze data geven ze retailers meer en snellere informatie over hun strategische prijszetting en die van hun concurrenten. Ook kunnen eventuele fouten of inconsistenties snel gedetecteerd en aangepakt worden. Dat gebeurde bij Delhaize. Daltix ontsleutelt on-line retail data voor retailers en leveranciers en vertaalt deze naar pragmatische commerciële inzichten. Het biedt zodoende een antwoord op de massa retail-data die on-line beschikbaar zijn, de verwerking hiervan enerzijds en het gebrek aan accurate, real-time data insights anderzijds. Het bedrijf verzamelt data (prijs, promo, productspecificaties, reviews, ...) van e-commerce websites en zet deze in een database. Vervolgens analyseert en vertaalt de start-up de data naar praktische inzichten met toegevoegde waarde voor retailers en leveranciers. Via samenwerking met BrainTower speelt de start-up in op lokale marktkennis om zijn inzichten op de noden van retailers, leveranciers en shoppers af te stemmen. Daltix werkt, tot slot, met eigen artificiële intelligentie die helpt om zoveel mogelijk te automatiseren in het proces, maar ook om gelijkaardige producten op te sporen op basis van de productspecificaties en omschrijvingen. Meer info: 03/281.35.31 of http://www.daltix.eu.

