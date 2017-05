woensdag 10 mei 2017

Ion en Alheembouw/De Steenoven ontwikkelen landmark voor Waregem

Projectontwikkelaars ION (Waregem), Alheembouw (Oostnieuwkerke) en De Steenoven (Roeselare) herontwikkelen de site nabij het Regenboogstadion in Waregem-Zuid. In concreto zullen er aan de binnenstedelijke ring twee woontorens van dertien bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retail-gebouw en een apart parkeergebouw worden gerealiseerd. Samen met het hotel zullen de twee woontorens "de Poort van Waregem" markeren. De hele site sluit overigens aan op de open groenzone van de vallei van Gaverbeek, het Regenboogstadion, diverse sportterreinen en Waregem Expo. In de woontorens worden 112 één-, twee-, drie- en vier slaapkamerappartementen ingericht. Het masterplan voorziet ook in een gebouw van 3.250 m² voor retail en kantoren, met een ondergrondse parking. Het hotel, dat de naam Parkhotel meekrijgt naar het gelijknamige hotel in Kortijk, zal zestig kamers en vergaderfaciliteiten omvatten. Ter compensatie van de ingenomen parkeerzones wordt aan de overzijde van de Zuiderland een parkeergebouw opgetrokken met drie verdiepingen voor een kleine driehonderd wagens. Meer info: 056/62.50.50 of http://www.ion.be.

+ 3 FOTO's