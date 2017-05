dinsdag 9 mei 2017

Jan Vautmans nieuwe ceo Bmatix N.V.

Bmatix heeft Jan Vautmans (foto) benoemd tot ceo van zijn Belgische vestiging. In 2015 werd hij tot managing partner van Bmatix benoemd. Vautmans heeft meer dan achttien jaar ervaring in procesoptimalisatie en consultancy in business intelligence (BI), bij zowel grotere spelers, zoals KPMG als Philip Morris, als in kleinere bedrijven. Bmatix biedt templates voor financiële rapportering, budgettering en consolidatie.