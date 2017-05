donderdag 11 mei 2017

Helpigo's jobplatform focust op sector met sterk personeelsverloop

Start-up Helpigo N.V. (Brussel) lanceert het gelijknamig jobplatform dat de "matchmaking" tussen werkgevers en terreinwerkers faciliteert. Het heet het eerste platform van het type "LinkedIn" te zijn voor werkgevers op zoek naar medewerkers voor onmiddellijke aanwerving of voor aanwerving op korte of langere termijn. Het gaat evenwel om sectoren met een volatiel jobprofiel. Terreinwerkers kunnen via Helpigo hun profiel, vaardigheden en beschikbaarheid in amper enkele klikken communiceren. Zaakvoerders kunnen dan weer met een enkele klik direct in contact komen met een potentiële medewerkers in hun regio. Rekruteerders kunnen dagelijks kiezen tussen potentiële kandidaten en dit volgens filters die bedacht en uitgewerkt zijn door experten uit de betrokken activiteitensector. Voor werknemers is het gebruik van de tool gratis. Het volstaat zich te registreren en zijn profiel op bais van eigen expertise in de betrokken sector aan te vullen. Bedrijven betalen een maandelijkse abonnementsprijs. Het Helpigo-portaal positoneert zich als een compleet nieuwe manier van kandidaten werven. De drempels om zich voor te stellen en zijn talenten te etaleren zijn immers geminimaliseerd. Uitzendkantoren meldden zich intussen aan als eerste gebruikers. Zij gebruiken het platform als eerste selectiefilter. Meer info: 0475/389.567 of http://www.helpigo.com.