Fig.1 : Installed base zakelijke smartphones. Fig.2 : Installed base tablets. Fig.3 : Installed base mobiele besturingssystemen. Fig.4 : Leveranciers MDM-oplossingen.

dinsdag 9 mei 2017

Apple en Samsung aan kop in Belgische zakelijke smartphone-markt Eerstgenoemde domineert vooralsnog tablet-markt

Apple en Samsung overheersen op de zakelijke smartphone-markt in België. Aan de start van 2017 bedraagt het aandeel van Apple in het totale aantal zakelijke smartphones een kleine 43%. Naast Apple is Samsung de tweede dominante naam op deze markt. Circa 37% van de geïnventariseerde zakelijke smartphones betreft een Samsung-toestel. De nummer 3 op de Belgische markt is Microsoft. Dat blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van negenhonderd gesprekken die de voorbije zes maanden zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken uit de Belgische commerciële en publieke sector over mobiele communicatie.