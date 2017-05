vrijdag 12 mei 2017

Groep Sportoase huldigt 11de zwembadcomplex in Oudenaarde in

Groep Sportoase N.V. (Leuven), een 50/50 joint-venture tussen ENGIE Cofely en Groep Van Roey, heeft zijn 11de Sportoase zwembadcomplex ingehuldigd, met name in Oudenaarde.

ENGIE Cofely, onder meer gespecialiseerd in het ontwerp, beheer en onderhoud van technische installaties voor sport- en recreatiecentra, werkte actief mee aan de ontwikkeling en aanleg van energiezunige technische oplossingen en duurzame installaties. Dankzij deze moderne technische installatie ligt het totaal energieverbruik tot 30% langer dan in een conventioneel zwembadcomplex.

Groep Sportoase, dat het zwembad gedurende dertig jaar zal uitbaten, investeerde 15,3 miljoen euro in het hele project. Men rekent jaarlijks op meer dan 300.000 bezoekers. De groep heeft intussen nog vijf centra in ontwikkeling, met name in Lanaken, Wilsele, Roeselare, Londerzeel en Heist-op-den-Berg.

Meer info: 016/74.07.31 of http://www.sportoase.be.