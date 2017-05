donderdag 11 mei 2017

Cyber-dreigingen nog intelligenter, autonomer en lastiger te detecteren Meer verantwoordelijkheidsbesef op alle niveaus vereist

De toename van cyber attacks als gevolg van technologische innovaties zoals cloud computing en IoT-apparatuur, een wereldwijd tekort aan IT-security talent en druk van de regelgeving, blijven in belangrijke mate bijdragen tot cyber-dreigingen. Het tempo van ontwikkelingen op dit gebied is ongekend. De beveiliging is op een belangrijk keerpunt aangekomen nu de gevolgen van cyber-aanvallen zich niet langer beperken tot de getroffen organisaties, maar persoonlijke, politieke en zakelijke consequenties met zich brengen. Dat vraagt om meer verantwoordelijkheidsbesef op diverse niveaus, van leveranciers van beveiligingsoplossingen tot overheden en consumenten. Als er niet snel maatregelen worden getroffen, bestaat er een reële kans dat de groei van de wereldwijde digitale economie in het gedrang komt. Dat althans is de mening van cyberbeveiligings-specialist Fortinet.