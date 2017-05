donderdag 11 mei 2017

Alkion neemt acht terminals van LBC Tank Terminals en Sogestran over

Alkion Terminals (Amsterdam) en LBC Tank Terminals (Mechelen) hebben een akkoord gesloten waarbij Alkion het 50%-belang van LBC in LBC Sogestrol overneemt alsook de integrale controle verwerft over vier tankterminals in Frankrijk (Bayonne, Le Havre, Marseille en Nantes), twee tankterminals in Spanje (Cartagena en Sanander) en één tankterminal in Portugal (Lissabon). Gelijktijdig bereikte Alkion een overeenkomst met Sogestran (Le Havre) met het oog op de overname van zijn 50%-belang in LBC Sogestrol. Alkion wordt zodoende de enige eigenaar en uitbater van LBC Sogestrol, een tankterminal van wereldklasse in het Franse Le Havre. Alkion werd pas in 2016 opgericht door infrastructuurbeheerder InfraVia Capital Partners (Parijs) en de Nederlandse energie-expert Coloured Finches (Amsterdam) als nieuwe onafhankelijke tankterminal-operator met focus op West-Europa. Het bedrijf is bezig met de creatie van een netwerk van tankterminals die een cruciale rol vervullen in de downstream waardenketen van koolwaterstoffen. Eens de transacties met LBC en Sogestran afgerond, zal Alkion over een tankcapaciteit van 1 miljoen m³ beschikken, verspreid over negen terminals in vier landen. De tankterminal-operator stelt verdere uitbreidingsinvesteringen in het vooruitzicht. Meer info: 015/28.73.10 of http://www.lbctt.com.