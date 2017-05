woensdag 10 mei 2017

Schaarste op de Brusselse perifere kantoormarkt? Aanbod niet aangepast aan hedendaagse noden

De kantorenmarkt in de Brusselse periferie blijft een moeilijk verhaal. De leegstandspercentages flirten het laatste decennium met de 20%. Onder andere door de nieuwe manier van werken is er op veel plaatsen een kantorenmarkt met een negatieve groei. Volgens een onderzoek van De Tijd blijkt bijvoorbeeld dat banken gemiddeld 30% minder kantooroppervlakte huren dan zeven jaar terug. Dat heeft een directe impact op de vraag naar kantoorruimtes. Tegelijk hebben bedrijven van enige omvang het steeds moeilijker om een nieuwe locatie te vinden bij gebrek aan kwalitatief aanbod. En zo is het ook in de Brusselse periferie.

Waar komt deze mismatch tussen vraag en aanbod vandaan, gezien de toch hoge leegstandspercentages? Hoe als eigenaar jouw gebouw tot het schaarse aanbod te laten behoren? Onderstaand lijsten we de belangrijkste aandachtspunten op.

Faciliteiten

Een eerste vaststelling is dat de kantoorgebruiker van vandaag veel aandacht heeft voor de aanwezige faciliteiten in een gebouw, gaande van fitness, strijkdiensten, over kinderopvang en vergaderzalen, tot horeca. Van belang is derhalve dat eigenaars een concept en beleving creëren voor multi-tenant gebouwen. Een inkomhal renoveren zonder oog te hebben voor de conceptuele trends is weggegooid geld. Zo is Coca-Cola er in geslaagd verschillende huurders aan te trekken in zijn kantoorgebouw “The Bridge” in Anderlecht. Door het aanbieden van verschillende diensten en een concept te creëren rond het welgekende huismerk kon het zich van gelijkaardige kantoorgebouwen onderscheiden. Op die manier kon het onder meer Hilti aantrekken en staat men op het punt de leegstand in het gebouw volledig weg te werken.

Het aanbieden van deze faciliteiten heeft ook een directe impact op de efficiëntie van de gehuurde oppervlaktes. Bedrijven analyseren en herbekijken bij een verandering van hun locatie hun bestaande manier van werken. Kantoren dienen hierbij efficiënt te worden ingedeeld en gemeenschappelijke ruimtes, zoals een cafetaria of een vergaderzaal, betekenen een grote meerwaarde vermits die resulteren in een besparing op de privatieve ruimte.

Openbaar vervoer

In de periferie blijft de auto het belangrijkste transportmiddel. Toch is er een toegenomen aandacht voor de aanwezigheid van stationslocaties of tram- en metrohaltes. In hun zoektocht geven bedrijven de voorkeur aan panden op stationslocaties, liefst met voldoende parkeergelegenheid.

Kwalitatieve ruimtes

Ten slotte kiest de huurder steeds vaker voor de vlucht vooruit naar meer kwalitatieve ruimtes die in nieuwe of grondig gerenoveerde ruimtes te vinden zijn.

Pover aanbod in Brusselse periferie

De kantorenmarkt in de Brusselse periferie kan amper inspelen op deze nieuwe behoeften. In de noordwestelijke periferie bijvoorbeeld zijn er geen bestaande nieuwe projecten (lees: jonger dan 5 jaar, nvdr.) te vinden waar men meer dan 2.000 m² kan huren. Men stelt vast dat minder dan 5% van de totale leegstand te vinden is in nieuwe gebouwen. Van schaarste gesproken!

De Gateway en Passport op de luchthaven zijn de meest recente projecten en wisten Deloitte, KPMG en Microsoft aan te trekken. Deze bedrijven kozen voor projecten met aandacht voor beleving, kwaliteit en mobiliteit. Gelijkaardige projecten maken kans op slagen in een moeilijke kantorenmarkt.

Naast nieuwbouw kan ook renovatie inspelen op de vraag naar kwaliteitsvolle kantoorgebouwen. Renovatie van oude kantoorgebouwen met de juiste aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes, faciliteiten, mobiliteit en het uitwerken van een concept zijn de sleutelwoorden om de leegstand van kantoren in de Brusselse periferie te verminderen. Intelligente renovatie is een noodzaak om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren zodat een nieuw evenwicht op de markt tot stand kan komen. Professioneel advies terzake is van essentieel belang. Zo kan een investeerder/ontwikkelaar de kans tot slagen van toekomstige projecten beter inschatten.

(K.D.N.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Structura.biz (Strombeek-Bever)).

