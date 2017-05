zaterdag 13 mei 2017

Proximus neemt cybersecurity-bedrijf Davinsi Labs over

Proximus neemt voor een niet openbaar bedrag het Antwerpse cybersecurity-bedrijf Davinsi Labs B.V.B.A. over. Het jonge bedrijf, dat beschouwd wordt als marktleider in de Benelux op het vlak van security analytics en vulnerability management, boekte vorig jaar een omzet van 3,4 miljoen euro. Als gevolg van de overname is Proximus bij machte een 360°-portfolio aan te bieden inzake cybersecurity, met inbegrip van preventie en detectie van cyber-aanvallen, maar ook voorspelling van en reactie op inbreuken. Het telecom-bedrijf geeft zodoende tevens uiting aan zijn strategie om te investeren in essentiële strategische domeinen om een leverancier van digitale diensten te worden. Naast Internet of Things en data analytics, blijft cybersecurity een domein waarin Proximus zijn ontwikkelingen wil versnellen, vooral voor de bedrijfsmarkt. Davinsi Labs, dat een twintigtal medewerkers telt, is actief in België, Nederland en Luxemburg. Het bedrijf blijft onder eigen merk een afzonderlijke identiteit binnen Proximus en behoudt zijn hoofdzetel in Antwerpen. Meer info: http://www.proximus.com.