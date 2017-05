maandag 15 mei 2017

AZilPix brengt videocaptatiesysteem Studio.One op de markt

Het Nederlandse AZilPix B.V. (Gilde), een start-up van UHasselt/imec, brengt met Studio.One een nieuw videocaptatiesysteem op de markt. Het systeem, bestaande uit hoge resolutie (HR)-cameria's, een server en software, maakt het mogelijk om een evenement vanuit verschillende standpunten te filmen en uit te zenden (en dit slechts met één cameraman). Ook kleinere evenementen kunnen hierdoor kosteneffectief gecapteerd en uitgezonden worden. Studio.One maakt gebruik van HR-camera's met breedhoeks- (of zelfs fish eye) lenzen om een evenement vanuit elke interessant standpunt vast te leggen. Het syteem bestaat uit (typisch een zestal) camera's, een server en software. Groot voordeel van het nieuwe systeem is dat het niet langer nodig is om de actie vanuit elk standpunt te volgen tijdens de overname. Via keyframe-animatietechnieken - virtuele camera's, zeg maar - kan dat nu ook ná de video-opname met Studio.One. Evenmin wordt er tijd/werk verspild met het maken van kdaders die de uiteindelijke montage niet halen. De multicameracaptatie en na-verwerking kunnen bovendien gebeuren door één iemand. De videocaptatietechniek van AZilPix leent zich uitstekend voor het registreren van onder meer voorstellingen in culturele centra, chirurgische ingrepen voor opleidingen, tweede klasse-voetbalwedstrijden of van de actie op de kleinere podia van muziekfestivals. Meer info: 00-31/161.850.450 of http://www.azilpix.com.

+ FOTO